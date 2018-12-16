Tek tip askerlik konusu uzun zamandır kamuoyunun gündemindeydi. Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililerle bir araya gelmesi beklentileri iyice artırdı. Toplantıda yeni askerlik sistemi ele alındı. Bu gelişmeyle birlikte yüz binler "Tek tip askerlik ne zaman geliyor? Askerlik süresi ile ilgili açıklama var mı?" sorusuna yanıt aradı.

TEK TİP ASKERLİK NE ZAMAN GELECEK?

CNN TÜRK muhabiri Kenan Şener, kritik toplantıyı ve detayları canlı yayında aktardı.

Şener şu bilgileri paylaştı:

'Askerlik kısalıyor' demek yanlış olmaz ama bir tarih vermek yanlış olabilir. Henüz ne düzeyde kısalacağı, acemiliğin ya da usta döneminin ne kadar kısalacağı belli değil. Askerlik kısalacak bunu net olarak söyleyebiliriz. Bugün ilk kez Milli Savunma Bakanlığı'nda yeni askerlik sistemine ilişkin, içinde askerliğin kısalmasının da olduğu önemli konular ilk kez komuta kademesi tarafından bu konu masaya yatırıldı. Daha önce Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemi üzerine uzman düzeyinde çalışma yürütüyor, belirli önerileri getiriyordu. Bugün o öneriler ilk kez masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da olduğu bir toplantıda bu konular ele alındı. Konuların başında da askerliğin kısalması da var.

Bakan Akar daha önceki açıklamalarında yeni askerlik sistemi üzerine bazı işaretler vermişti. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğuna yönelik görüş ifade etmişti. Daha önce katıldığı programda şunları söylemişti:

"Belirli meslek gruplarına yönelik onların askerliklerini hem kariyerlerinden geri kalmayacakları şekilde hem de kısa sürede yapabilecekleri yönünde bir düzenleme yapabiliriz."

Hatta şunları söylemişti; "Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcular için bazı esneklikler getirilebilir" demişti.

Meslek grupları için olmayanlar için de temel askerlik hizmetinin kısalması söz konusu olabilecek. Edindiğimiz bilgilere göre, 3 aylık temel askerlik döneminin ardından bazı durumlara göre 12 aylık uzun dönem askerliğin 3 aylık temel eğitimden sonra daha kısa bir periyotta tamamlanmasının üzerinde duruluyor.

Yine Üniversite mezunları için şuan 6 aylık bir süre içerisinde uygulanıyor. Bu sürenin de meslek grupları dikkate alınarak azaltılması gündemde. Ne zaman belli olur? Henüz çok erken.

"ÖNÜMÜZDE ASLINDA UZUN BİR DÖNEM VAR AMA..."

Bu çalışmalar belirli bir doygunluğa ulaştığında Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Sadece Cumhurbaşkanlığı'nda değil, bazı bakanlıklarda da ele alınacak. Bazı bakanlıkların da görüşünün alınması zorunlu. Bir yasa teklifi hazırlanması gerekiyor. Askerlik süresinin kısalması için bir yasal değişikliğe ihtiyaç var. Yürürlüğe girmesi için bu teklifin Meclis'e gelip yasalaşması gerekiyor.

Önümüzde aslında uzun bir dönem var. Ama bu haber çok önemli. Bu haberi önemli kılan ise ilk kez Türkiye'de askerlik sisteminin bu denli köklü düzeyde değişmesi üzerine, çok kapsamlı ve komuta düzeyinde bir toplantı yapıldı. Her ikisinin de askerlik hizmetlerinin geri kalmaması yönünde kısalması sözkonusu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TWEET

Kritik toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından bu mesajı paylaştı:

"Bakan Akar'ın Başkanlığında MSB'de yapılan ve Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcılarının katıldığı toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dâhil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü."