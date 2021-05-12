Türkiye Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı memur alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı memur alacak

Türkiye

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı memur alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alacağını duyurdu.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır açıklaması yapıldı.

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