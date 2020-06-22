Takirdağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Fizyoterapist, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, laborant, olmak üzere 45 kişiye istihdam sağlayacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 45 adet sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.