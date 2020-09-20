Teknede doğum günü kutlaması

Kendine, ailesine ve çevresine duyarlı olanlar, özel günlerini kalabalık partilerle değil, sağlığına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden az sayıda arkadaşıyla kutluyor. Mazhar Alanson’un moda tasarımcısı eşi Biricik Suden ve Bettina Machler’in kardeşi Urs Machler, doğum günlerini az sayıda, dost ve arkadaşlarıyla denizin ortasında teknede kutladı. Biricik Suden 18 Eylül’de 58, Urs Machler de 15 Eylül’de 60 yaşına girdi.

Organik ürün ticaretine veda

Cemiyet hayatının en zarif kadınlarından Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz yıllarda Raya Organik adlı bir şirket kurup ticarete soyunmuştu. Neslişah, Ege'de organik tarım yapan çiftliklerden temin ettiği yaklaşık 90 farklı ürünü, internet sitesinde satıyordu. Önceki gün bir şey sormak için Neslişah’ı aradım ve aynı zamanda da işlerinin nasıl gittiğini sordum. Neslişah, “Organik ürün ticareti yapan şirketimi sattım, yakında sürpriz bir iş kuracağım. Ne olduğunu günü gelince söylerim” dedi. Hayırlı olsun.

Ibiza hasretine dayanamayıp geri döndü

Sosyetenin en güzel kızlarından oyuncu, model ve DJ Yasemin Kozanoğlu, dört senedir İspanya’nın turistik adası Ibiza’da yaşıyordu. Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına alınca Yasemin geçen mart ayında İstanbul’a dönüp annesi Ahu Tuğbay’ın Kanlıca’daki yalısında yaşamaya başlamıştı. İbiza hasretine dayanamayan Yasemin, geçen hafta valizini toplayıp yeniden İspanya’ya gitti.

Butik hayaline pandemi engeli

Yıllardır kendi markasıyla tişört tasarlayan Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar da sekiz yıl önce ablasının izinden gidip Bebek’te bir butik açmış ama işler umduğu gibi gitmeyince kapatmıştı. Helin, geçtiğimiz aylarda By Helinn markasını kurup yeniden hazır giyim işine soyundu.

Ürünlerini internetten satan Helin’in amacı Nişantaşı’nda butik açmaktı. Geçen gün Helin ile konuştum. Helin “Nişantaşı’nı adım adım gezip yer baktım. Kiralar çok yüksek. Bu pandemi döneminde kiraların çıkarılamayacağını gördüm ve şimdilik yer açmaktan vazgeçtim. Hayat normale dönünce ilk işim butiğimi açmak olacak” dedi.



