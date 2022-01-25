Van'da etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. 195 mahalle ve mezra yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu kentte; hava sıcaklığı bazı ilçelerde sıfırın altında 26 dereceye kadar düştü.









Gürpınar ilçesindeki 105 milyon metreküp su kapasiteli Zernek Baraj Gölü de dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen dondu. Kafes balıkçılığı da yapılan göldeki balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 25 santimetre kalınlığındaki buz kütleleri arasında kaldı.

'ÇOK İYİ FOTOĞRAFLAR ÇIKARDIK'

Yüzeyi tamamen buz tutan göl, fotoğrafçıların da uğrak noktası oldu.

Doğa fotoğrafçısı Tuncay Avcı, yıllardır kış mevsiminde baraj gölüne gelip, fotoğraf çektiğini belirterek, "Geçen yıl, bölge için kurak bir yıl oldu. Bu yıl kar yağışı etkili oluyor. Bu durum, besiciler için iyi olacak. Su kaynakları daha çok olacak. Geçen yıl fazla soğuk olmadığı için gölün yüzeyi tamamen donmamıştı. Göl, bu yıl aşırı soğuklar nedeniyle buzla kaplandı. Biz de bunu fırsat bilip, yüzeyi donan baraj gölünü fotoğrafladık. Buz tabakaları içinde kalan balıkçı kafesleri ve teknelerini çektik. Çok iyi fotoğraflar çıkardık" dedi.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN (DHA)