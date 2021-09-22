TEKNOFEST 2021 programında bugün, hava gösteri sunumlarından, teknoloji yarışmalarına, eğitici atölyelerden, aktivitelere izleyenlerin beğenisini kazanacak pek çok etkinlik yer alıyor. İşte, 22 Eylül TEKNOFEST 2021 programı ve etkinlik takvimi…

TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ









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TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST 2021 ücretsiz ve herkese açıktır. Etkinlik kapsamında yapılan aktiviteler ve gösteriler de ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

TEKNOFEST’E HERKES GİDEBİLİR Mİ?

TEKNOFEST’e katılımda hiçbir şart aranmıyor ve herkes gidebiliyor. Ancak, tüm dünyanın içinde bulunduğu koronavirüs pandemisi nedeniyle, bu yıl katılımlar sınırlı olacak ve sadece kayıt yaptıran ziyaretçiler festival alanına alınacak. Bunun için, festivale katılmak isteyenlerin internet üzerinden kayıt olması gerekiyor.

TEKNOFEST 2021’E NASIL VE NEREDEN KAYIT OLUNUR?

TEKNOFEST 2021’E kayıtlar, TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuruda bulunanların kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış ise ya da önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Covid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

18 YAŞ ALTI ZİYARETÇİLERDE KAYIT ZORUNLULUĞU YOK

Edinilen bilgiye göre, TEKNOFEST’e gelecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmuyor ve bu kişiler, festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

TEKNOFEST 2021 ZİYARETÇİ KAYDI İÇİN TIKLAYIN