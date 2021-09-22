Teknoloji markasından iklim değişikliğine pozitif yaklaşım

Bu yıl sonuna kadar karbon nötrlüğüne, 2030 yılına kadar ise net sıfır emisyona ulaşmak hatta bunu aşmak amacıyla iklim pozitif bir yaklaşım benimsediklerini duyuran Logitech CEO'su Bracken Darrell “İklim değişikliği, neslimizin en büyük zorluklarından biri. İnsan eylemlerinin neden olduğu net karbon çıktı seviyelerinin azaltılması ne yazık ki yeterince hızlı olmuyor. İklim değişikliğini tersine çevirmek ve daha iyi bir geleceği şekillendirmek için şimdi daha fazlasını yapmamız gerekiyor” dedi.

Bu yıl tüm faaliyetleri ve ürünlerinde karbon nötr olmak için iklim stratejilerini hızlandırdıklarını da belirten Darrel, “Nihai hedefimiz iklim pozitif olmak ve bu hedefe ulaşmak için 2030 yılına kadar net sıfır emisyona sahip olmak.” diye ekledi.