Tekrarlayan düşüklere lenfosit aşısı

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu sorularımızı yanıtladı:

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı nedir?

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu: 3 veya daha fazla tüp bebek tedavisine rağmen gebeliğin elde edilememesidir. Sebeplerinin araştırılması şart. Yeni bir tedaviye geçmeden çift genetik açıdan mutlaka incelenmeli. Ayrıca anne adayında hidrosonografi (rahim içine sıvı verilerek ultrason altında rahmin içindeki bozuklukların incelenmesi) veya histersokopi (rahim filmi) ile polip, miyom, yapışıklık gibi sorunlar saptanmalı.

Lenfosit aşısı nedir?

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu: 1978’den beri tekrarlayan düşüklerin tedavisinde kullanılıyor. Günümüzde ‘nedeni açıklanamayan kısırlık’ ve tüp bebek yöntemleriyle gebelik elde edilemeyen çiftlerin tedavisinde de kullanılıyor.

Lenfosit aşısı nasıl uygulanır?

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu: Erkek eşten alınan kan örneğindeki lenfositler (kan hücreleri) ayrıştırılır. Daha sonra bunlar anne adayının koluna 4 ayrı noktadan enjeksiyonla verilir. Gebelikten veya tüp bebek tedavisinden önce işlem 3 kez tekrarlanır. Aşı hazırlanmadan önce baba adayı mutlaka Hepatit ve HIV açısından incelenir. Hepatit taşıyıcısı olan kişilerden alınan kan, aşı hazırlanmasında kullanılmaz. Anne adayının Rh negatif, baba adayının Rh pozitif olduğu durumlarda ileride kan uyuşmazlığına bağlı problemlerin oluşmaması için aşıyla beraber Rhogam (uyuşmazlık iğnesi) verilir.

Lenfosit aşısının bebeğe zararı var mı?

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu: Lenfosit aşısının anne adayına ve gelişmekte olan bebeğe herhangi bir zararı yok. Şimdiye kadar lenfosit aşısıyla tedavi gören anne adaylarının bebeklerinde doğumsal anomali artışı veya gelişme geriliği saptanmadı. Tedavi gören kadınlarda otoimmün hastalıkların görülme ihtimali artmaz. Lenfosit aşısı yapılan kadınların bağışıklık sisteminde de herhangi bir bozukluk meydana gelmez.

Etkin bir tedavi mi?

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu: Lenfosit aşısının etkinliği bilimsel kontrollü çalışmalarda tam olarak gösterilmedi. Yani ‘Uygulama yapılan hastalar aşı yapılmadan da gebe kalacak mıydı?’ sorusuna cevap verecek kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Biz, kliniğimizde tekrarlayan düşüğü olan, 4 denemeden fazla tüp bebek denemesine rağmen gebe kalamayan ve yapılan araştırmalarda bir neden tespit edilemeyen hastalarımıza bu yöntemi öneriyoruz. Başarılı sonuçlar alıyoruz.





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