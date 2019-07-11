Telefon dolandırıcıları, bu kez çocukları kullanarak dolandırdı

Derince'de 10 Haziran tarihinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis olarak tanıttı, ardından da ona babasının kimliğinin çalındığını söyledi. Dolandırıcılar çocuğu, babasının kimliği ile hırsızlık yapıldığına ve evdeki tüm para ve altınları getirmesi gerektiğine inandırdı. Çocuk da evdeki 595 TL para ile annesine ait 1 altın bileziği dolandırıcıların söylediği yere götürüp bıraktı.

20 Haziran günü ise İzmit'te 15 yaşındaki bir kız çocuğunu arayan dolandırıcılar, babasının kimliği ile altın satın alındığı, babasını kurtarmak istiyorsa evdeki tüm para ve altınları getirmesi gerektiğine inandırıldı. Ailesinden habersiz, evdeki yaklaşık 30 bin TL nakit parayı alan kız çocuğu, parayı dolandırıcılara verdi.

Çocukların ailelerinin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, genç kızların paraları götürdüğü yerden başlayarak, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Dolandırıcıların paraları aldıktan sonra ticari taksi ile Gebze'ye geçtiği, buradan da plakasız bir motosiklet ile İstanbul Tuzla'daki evlerine gittikleri belirlendi. Ekipler, motosikleti takibe alarak şüphelilerin H.S. (31), V.Y. (25) ve Türkmenistan uyruklu D.K. (41) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin İstanbul Tuzla'daki evlerine dün sabah eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Türkmenistan uyruklu D.K., sorgusunda suçunu kabul ederek diğer 2 kişiye de para verdiğini söyledi. H.S. ve V.Y.'nin ise üzerlerine atılan suçu kabul etmedikleri bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

DHA