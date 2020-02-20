Telefon ve tabletler POS terminaline dönüşüyor

Paycore CEO’su Turgut Güney, “Dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz ve Polonya’da Samsung, Visa ve FiServ gibi dünya devleri ile pilotuna başladığımız önemli bir inovasyonu dünya ile birlikte sizlerle de paylaşmak isterim. Tüm mobil cihazlar üzerinden ödeme kabul edebildiğimiz Soft POS teknolojisinin pilotuna Polonya’da başladık. Üstelik belirli tutarın üzerindeki işlemlerin desteklenmesi için güvenli bir şekilde EMV Chip & PIN girişi için talep edilen güvenlik onayını Visa’dan almayı da başararak. Bu önemli projenin teknoloji sağlayıcısı olarak, kart kabulü alanında yaptığımız bu inovasyon sayesinde Soft POS’un sadece düşük tutarlı harcamalar için değil, kart sahibi doğrulamasını gerektiren tüm PIN’li işlemler için de kullanılmaya başlayarak, yayılımının önünün hızla açılacağını düşünüyorum."

Paycore’un çözümü nasıl çalışıyor?

Küçük işletmeler ve uzak çalışanlara sahip servis sağlayıcılar için devrim niteliğindeki gelişme, işletmelerin PIN giriş için ekstra bir cihaz olmadan ödeme alarak mikro işletmelere yeni pazar fırsatları sunuyor ve nakit dışı ödemelerini ceplerindeki mevcut mobil cihazları ile alabilmesini sağlıyor.

Bu esnek ve maliyet avantajlı çözüm, Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisini kullanıyor. Ödemeler, temassız kartlar, NFC destekli akıllı telefonlar ya da giyilebilir cihazlar ile yapılabildiği gibi diğer NFC destekli cihazlarla da yapılabiliyor.

Uygulama bazlı çözüm, güvenlik testleri sonrasında Samsung, FiServ Visa ve PayCore ortak projesi olarak Polonya’da pilot uygulamaya başladı. Çözümün kısa süre içerisinde EMEA ve APAC bölgelerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.