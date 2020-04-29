Akıllı telefon kameraları her geçen gün daha yetenekli hale geliyor. Özellikle firmaların amiral gemisi akıllı telefonları, hem fotoğraf hem de video kaydı anlamında oldukça başarılı işler ortaya koyabiliyor. Telefonların daha akıcı ve hareketli videolar çekebilmesini sağlayan gimbal modelleri ise akıllı telefon kameralarını bir sonraki seviyeye taşıyor.

Sarsıntı olmadan video kaydı yapılabilmesine olanak tanıyan 3 eksenli gimbal modelleri, akıllı telefonlar ile sinematik görüntüler elde edilmesine imkan sağlıyor. Baseus Bluetooth gimbal da bunlardan biri.

Bases markası özellikle uygun fiyatlı ürünleriyle seçenekleri ile ön plana çıkıyor. 3 eksenli bir gimbal olarak karşımıza çıkan . Baseus Bluetooth gimbal, kullanıcısına 12 saatlik bir pil ömrü vadediyor.

Portre modunda da çekim yapabilen gimbal, otomatik hareket izleme özelliğiyle yüzleri veya nesneleri takip edebiliyor.

Yurt dışında 70 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Baseus Bluetooth gimbal’ı AliExpress üzerinden satın alabilirsiniz.











