Türkiye Telefonlara gelen onay mesajı seyahat izin belgesi olacak

Telefonlara gelen onay mesajı seyahat izin belgesi olacak

Türkiye

Telefonlara gelen onay mesajı seyahat izin belgesi olacak

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay mesajının seyahat izin belgesi yerine geçtiğini duyurdu.

22 Mayıs 2020, Cuma 21:21 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 65 yaş ve üzeri büyüklerin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'inin seyahat izin belgesi yerine geçtiği belirtildi.

Açıklamada, seyahat izin belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek olmadığı da kaydedildi.

AA


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