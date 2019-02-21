Telefonu iade alınmayınca pompalıyla dehşet saçtı!

İstanbul Arnavutköy’de Ceyhun K., yaklaşık 3 ay önce aldığı cep telefonunu iade etmek istedi. Kendisine olumsuz cevap verilince de pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sonucu iş yerindeki bir müşteri yaralandı

21 Şubat 2019, Perşembe 15:40 Son Güncelleme:
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Telefonu iade alınmayınca pompalıyla dehşet saçtı!

İstanbul Arnavutköy'de Ceyhun K., yaklaşık 3 ay önce Mevlüt Akkaya'dan bir cep telefonu satın aldı. Geçen cuma günü dükkana gelen Ceyhun K. aldığı telefonu iade etmek istedi. İsteğinin reddedilmesi üzerine Ceyhun K. ile Mevlüt Akkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

POMPALIYLA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Ceyhun K., 16 Şubat'ta bu kez pompalı tüfekle telefon bayisine gelerek rastgele ateş açtı. Bu sırada iş yerinde bulunan müşteri Cuma Bozkurt yaralandı. Tehditler savurarak kaçan Ceyhun K. polis tarafından yakalandı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun K. tutuklandı.

Olayda yaralanan Cuma Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taylan ERGÜN/DHA

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