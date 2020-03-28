Telefonu ünlüler açıyor
Corona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen “Evde kal” kampanyasına bir destek de GSM operatörlerinden geldi. Ünlülerin seslerinden uyarılar dinletilmeye başlandı
28 Mart 2020, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Telefon bağlantılarında ünlülerin sesinden uyarılar dinletilmeye başlandı. Telefonla bir numara arandığında önce aralarında Hadise, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Murat Boz ve Ali Poyrazoğlu’nun da bulunduğu ünlü isimlerin sesi duyuluyor.
Çünkü evde hayat var
Ünlüler, dinletilen kayıtta şu mesajı veriyor: “Zor günlerden geçiyoruz ama sabredelim. Yakında hepsi geride kalacak. Hepimizin sağlığı için sosyal mesafemize dikkat edelim ve genç yaşlı demeden mümkün olduğunca evde kalalım. Çünkü evde hayat var.”
Hürriyet