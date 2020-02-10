Telefonunuzdan bir an önce silmeniz gereken 9 uygulama

Onur Binay/posta.com.tr

Siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış bir Japon şirketi olan Trend Micro, Android cihazlardaki büyük bir açığı Google’a bildirdi. Şirket, Google’a 9 adet sahte uygulamayı Google Play Store'dan silmesini söyledi.

Trend Micro, bahsi geçen 9 uygulamanın toplamda 470 bin kez indirildiğini belirtti. Aynı zamanda uygulamaların kişilerin Google ve Facebook hesaplarıyla reklam görüntülemeleri yaptığı ifade edildi.

Speed Clean ve Super Clean gibi isimlere sahip olan uygulamaların performans iyileştirme iddiası sunduğunu söyleyen Trend Micro, Android kullanıcılarının bu uygulamaları yüklemiş olmaları durumunda derhal kaldırmalarını söyledi. Başka bir deyişle, bu uygulamalar akıllı telefonunuzu bazı gereksiz dosyalardan temizleyerek performansını optimize edebilecek bir araç gibi davranıyor ama aslında öyle değil.

Bu görevi yerine getirmek yerine, ilgili uygulamalar enfekte olmuş akıllı telefonlara 3000'e kadar kötü amaçlı yazılım indiriyor. Bu sayede kurbanların Google ve Facebook hesaplarına hileli reklam uygulamaları gerçekleştirmek için erişebiliyorlar. Sahte temizleme araçları, diğer şeylerin yanı sıra, Google AdMob veya Facebook Audience Network gibi yasal platformlardan reklamlar görüntülüyor ve ardından reklamlara yapılan tıklamaları simüle ediyor.

Sahte uygulamalar ayrıca kullanıcılardan Google Play Store'daki güvenlik programı olan Play Protect'i devre dışı bırakmaları için izin vermelerini istiyor. Bu, tespit edilmeden daha fazla hileli yazılım indirmelerini sağlıyor.

Etkilenen uygulamalar Google tarafından Play Store'dan kaldırıldı, ancak kötü amaçlı yazılımın diğer sahte uygulamalarla saldırıya devam etmesi bekleniyor. En çok etkilenen ülkeler Japonya, Tayvan, ABD, Tayland ve Hindistan.

Zararlı uygulamaların isimleri ve indirilme sayıları ise şu şekilde:





Shoot Clean-Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cooler / 10.000+

Super Clean Lite-Booster, Clean & CPU Cooler / 50.000+

Super Clean-Phone Booster, Junk Cleaner & CPU Cooler / 100.000+

Quick Games-H5 Game Center / 100.000+

Rocket Cleaner / 100.000+

Rocket Cleaner Lite / 10.000+

Speed Clean-Phone Booster, Junk Cleaner & App Manager / 100.000+

LinkWorldVPN / 1.000+

H5 gamebox / 1.000+



























