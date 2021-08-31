Telegram, 1 milyar indirme sayısını geçti

Sensor Tower'ın aktardığı göre Telegram, dünya çağında 1 milyardan fazla indirilen uygulamalar arasına katıldı. Öte yandan Telegram, bu skorla dünya çapında en çok indirilen 15. uygulama oldu.

Listedeki diğer uygulamalar arasında WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify ve Netflix yer alıyor. 2013'te kullanıma sunulan Telegram platformu, WhatsApp'ın önemli rakipleri arasında yer alıyor.

Telegram için en büyük kullanıcı pazarını, tıpkı WhatsApp gibi, Hindistan oluşturuyor. Uygulamanın en çok indirildiği ülke (yüzde 10 oranla) Hindistan olurken, bu ülkeyi yüzde 8'lik bir oranla Rusya ve Endonezya izliyor. Ayrıca uygulamanın indirme sayısındaki en büyük artış 2021'in ilk yarısında yaşanmıştı. Telegram, bu süreçte yaklaşık 214.7 milyon indirmeye ulaşmıştı ve bu sayı, 2020'nin ilk yarısına kıyasla yüzde 61'lik bir artışa tekabül etmişti.

Bununla birlikte indirme sayısında yaşanan artışla, uygulamanın aktif kullanıcısı sayısı eşdeğer değil. Telegram'ın bu yılın başlarında aylık yaklaşık 500 milyon aktif kullanıcısı olduğu bildirilmişti. Ancak, WhatsApp'ın gizlilik politikalarında gittiği değişikliğin ardından yaşanan tartışmalar, Telegram'ın daha fazla kullanıcı çekmesine olanak vermişti.