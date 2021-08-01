Telegram artık 1000 kişiye kadar videolu görüşme sunabiliyor

Telegram’a bu hafta gelen güncellemeyle özellikle video konusunda önemli bir adım atıldı. Group Video Calls 2.0 özelliği 30 katılımcıya kadar video görüşmelerini desteklerken bu katılımcıların yayınlarını 1000 izleyiciye kadar açması da mümkün oluyor.

Bire bir video görüşmelerinde ise kullanıcıların ekranlarını paylaşırken sesi de dahil edebilecekler. Gönderilen mesajlar da otomatik olarak bir ayın ardından silinecek.

Video mesajlarda çözünürlük yükseltildi ve kayıt esnasında arka plan seslerini de dahil edebileceksiniz. Videolar oynatılırken 0.5x-1.5x-2x hızları seçilebiliyor. Android tarafında ise 0.2x hız seçeneği de var.

Resim gönderilerinin üzerine daha hassas çizimler yapabilmek, şifre kodu ekranında daha fazla animasyon, yeni bir şifre sıfırlama seçeneği, yeni emojiler şeklinde yenilikler de var.