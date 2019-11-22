Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan WhatsApp'a önemli bir suçlama geldi. Durov, "WhatsApp mesajlarınızı korumuyor. Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve mesajlarınızı takip etmek için bir truva atı gibi kullanılıyor. Bence kullanılmaması gereken, kullanılıyorsa da bir an önce silinmesi gereken bir uygulama" dedi.

WhatsApp'taki güvenlik açıklarının çok fazla olduğunu iddia eden Durov, bu konuda Facebook ve Zuckerberg'i suçladı. WhatsApp, 2009 yılında kurulmuş ve 2014 yılında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından satın alınarak Facebook INC. bünyesine katılmıştı.

Telegram ise 2013 yılında Rus yazılımlı Pavel Durov önderliğinde kurulmuştu ve özellikle Rusya'da çok yaygın olarak kullanılıyor.