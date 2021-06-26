Telegram’a grup görüntülü görüşme özelliğini geldi

Kullanıcıların artık, Telegram’da gerçekleştirdikleri sesli görüşmeleri görüntülü görüşmeye çevirebilecek. Aktarılanlara göre kullanıcılar, Telegram gruplarında görüntülü görüşme yaparken ekranlarını katılımcılarla paylaşabiliyor. Bununla birlikte, ekranını paylaşan katılımcının, aynı anda kamerasını açık tutma seçeneği de bulunuyor. Ayrıca belirli bir kişinin kamera görüntüsü, yeni kişiler görüşmeye katılsa dahi ekranda daima önde ve merkezde kalacak şekilde sabitlenebiliyor.

Grup görüntülü görüşmeleri özelliği, sesli sohbete katılan ilk 30 kişiyle sınırlı tutuluyor. Ancak Telegram bu sayının yakında artabileceğini söylüyor, çünkü son zamanlarda sesli sohbetleri canlı etkinlikleri ve diğer yeni özellikleri destekleyecek şekilde zenginleştiriyor.

Kullanıcılar, güncel olarak grup video görüşmelerine telefonlarından, tabletlerinden veya bilgisayarlarından katılım sağlayabiliyor. Tablet ve bilgisayarda, grup görüntülü görüşmeler için ek bir pencere açılıyor ve katılımcılar böylece, görüşmedeki her detayı çok daha rahat bir şekilde görebiliyor. Tabletlerde, hem katılımcıların kameraları hem de görüşmedeki herkesin bir listesinin görülebilmesi için yan panel üzerinden bölünmüş ekran görünümü seçeneğine de erişilebiliyor.