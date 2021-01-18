Kaliforniya'da Apple'a Telegram nedeniyle dava açıldı. Kuzey Bölgesi Mahkemesine başvuran bir grup, Apple'ın Telegram'ı App Store'da tutmaması gerektiğini düşünüyor. Güvenli interneti korumak amacıyla kurulmuş bu topluluk, Telegram'da birçok zararlı grubun bulunduğunu ve özellikle Kongre Binası baskınında grupların etkin rol oynaığını savundu.

Apple, 6 Ocak'ta yaşanan Kongre Binası baskınında 'Parler' isimli uygulamayı 'protestocuların organize olduğu mecra' olarak belirlemiş ve marketten kaldırmıştı.

Güvenli internet kurulu, Telegram'ın da aynı kategoride değerlendirilmesi için dava açtı. Apple'ın uygulamanın indirilmesine engel olmayak suça ortak olduğu söylendi.