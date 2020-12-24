Telgraf çiçeği çeşitleri nelerdir?

Telgraf çiçeği Güney Amerika kökenlidir. Doğada 60 türü bulunur. Telgraf çiçeği yapraklı etli olan, gövdesi sukulent formda olan ve sarkan yapıya sahip, yayılmacı bir bitkidir. Tüm türleri bu şekilde yayılmacıdırlar ve bulundukları saksıyı veya ortamı hemen doldururlar. Birçok türü olan bu çiçeğin ülkemizde yaygın olarak yetişen 3-4 türü vardır.

Evde bakıma uygun olan telgraf çiçeği filiz verip, yeşermek için güneş ışığı olan bir ortam ister. Fakat direk gelen güneş ışınlarına da maruz bırakılmamalıdır. Karanlık bir ortamda da büyüyebilir. Yarı gölge olan ortamlar ve öğle güneşi almayan mekanlar idealdir. Çok fazla gölge olan mekanlarda bitki fazla uzama gösterecektir ve sürgünleri azalacaktır. Bitkinin yaprak kalitesi ve rengini koruması için sabah ve akşam güneşi alan yarı gölge mekanlar çok ideal bir ortamdır. Çok fazla soğuğa maruz kaldığında yapraklarda kuruma meydana gelecektir.

Telgraf çiçeği suya çok ihtiyaç duyan bir bitki olmamakla birlikte yine de çok susuz bırakılmamalı ve düzenli bir şekilde su verilmelidir. Sulama işlemi yapılırken tüm köklere su ulaştığından emin olunmalıdır. Bunun için saksının altına su gelip gelmediğine bakabilirsiniz. Kullanılan su musluk suyu olabilir bunda herhangi bir sakınca yoktur. Sulama yapmak yaprak renginin korunmasına ve mantar türü hastalıkların oluşmamasına katkı sağlar. Sulama işlemi bitkinin diplerinden yapılmalıdır, yapraklarına su püskürtülmemelidir.

Toprak için özel bir toprağa ihtiyacı yoktur. Her türlü geçirgen ve hafif toprakta yetişebilir. Dikimden önce toprak havalandırılmalıdır. Gübreye ve çeşitli vitaminlere veya ilaçlara ihtiyaç duymaz. Çok fazla hastalık sorunu yoktur, tek sorunu bazen salyangozlar olabilir.

Telgraf çiçeği çoğaltılması nasıl yapılır?

Telgraf çiçeği yetiştirilmesi, çoğaltılması ve bakımı kolay olan bir bitkidir. Neredeyse her türlü ortamda yaşayabilir. Yayılmacı bir gelişim gösteren bu bitki kısa sürede bulunduğu saksıyı dolduracaktır. Yanlara doğru genişleyen bu köklere sürgün adı verilir. Eğer telgraf çiçeğini çoğaltmak istiyorsanız bu sürgün veren kökleri alarak başka bir saksı içerisine dikiniz. 3-4 hafta içerisinde yeni dikilen saksıda büyümüş olacaktır.

Yalnız sürgünler çok minik ise başka bir saksıya dikmeden önce bir kaç gün kök salana dek su içinde bekletiniz. Daha sonra aynı şekilde başka bir küçük saksıya dikim yapınız. Büyüme hızı çok hızlı olan bu bitki kısa sürede gelişim gösterecektir. Çoğaltma işlemi için en uygun olan ay Nisan ayıdır. Nisan ayından Ekim ayına kadar çoğaltma işlemi için en uygun zamandır.

Telgraf çiçeği türleri nelerdir?

Mor renkte olan telgraf çiçeği kara sevda ismi ile de bilinir. Renginden dolayı bu ismi almıştır. Yaprakları ve gövdesi koyu mor bir tondadır.

Tüylü telgraf çiçeğinin yapraklarında yün gibi dokular bulunur. Çiçekleri pembe ve mor renkte olur. Çok fazla güneş almayan mekanları sever.

Örümcek telgraf çiçeği mavi renkte bir çiçek açar. Yaprakları daha uzun ve rengi yeşildir. Dış mekanlar için çok uygundur.

Yeşil telgraf çiçeği yaprakları adından anlaşılabileceği gibi yeşildir. Çiçek açarsa beyaz renkte çiçek açar. Her yerde yetişen bu tür sarmaşık halde büyüme gösterir.



