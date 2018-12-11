TEM otoyolunda seyir halindeki araç yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolunda tünel içinde seyir halindeyken alev alev yanan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü

11 Aralık 2018, Salı 22:29 Son Güncelleme:
A A
TEM otoyolunda seyir halindeki araç yandı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu Korutepe Tüneli’nde meydana geldi. plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobilde seyir halinde olduğu esnada yangın çıktı. Kısa sürede yangının büyüdüğünü gören otomobil sürücüsü, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çabalarla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile tünel içinde yoğun duman oluşurken yol trafiğe kapatıldı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Çekici yardımı ile aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.