Türkiye TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var

Türkiye

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

12 Mart 2021, Cuma 09:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden 2 hafif ticari araç, 1 minibüs ve 6 otomobil buzlanmanın olduğu yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada, araçlarda bulundan Okan Yarar (35), Birsen Kaya (21), Niyazi Kaya (60) ile Mürteza Kaya (52) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kazaya karışan 9 araç yolun sol ve orta şeridini kapattı. Yolda ulaşım sağ şeritten ve emniyet şeridinden sağlandı.

Yolda araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. 


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İstanbul'un enerjisini tek başına karşılayacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı