Temassız ateş ölçer ile bebeğiniz güvende

Kış aylarında daha sık görülen yüksek ateş bebeklerin sağlığını ciddi şekilde tehdit edeceğinden, bu dönemlerde ateşin sürekli kontrol altında olması büyük önem taşıyor. Gelişmiş dijital termometreler hızlı ve doğru ölçüm yapmalarının yanı sıra sahip oldukları hafıza sayesinde, belirli aralıklarla yapılan ölçümleri karşılaşmanıza imkan sağlıyor.





Güvenilir ve pratik ölçüm sağlıyor

3 cm - 5 cm uzaklıktan vücut sıcaklığını ölçmek için özel olarak tasarlanan Wee Baby Temassız Ateş Ölçer ile bebeğin ateşi, bebeği rahatsız etmeden, uykusunu bölmeden hızlı ve rahat bir şekilde ölçülebiliyor. Enerji Tespit Sistemi sayesinde güvenilir ve değişken olmayan bir ölçüm sağlayan cihaz, arka arkaya yapılan ölçümlerde farklı sonuçları almanın önüne geçiyor. Yüksek ateş durumunda da sesli ve ışıklı uyarı veriyor.





Renkli ve ışıklandırılmış LCD ekranıyla karanlıkta da kullanılabilen Temassız Ateş Ölçer, Aynı zamanda bebek mamasının, banyo suyunun ve odanın sıcaklığını ölçebiliyor. Wee Baby Temassız Ateş Ölçer, uyuyan bebekler için sessiz mod seçeneği ile son sıcaklık ölçümünü hafızada tutma özelliği de bulunuyor.



