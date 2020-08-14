Türkiye TEM’de feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM’de feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

Türkiye

TEM’de feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

Kağıthane TEM Otoyolu’nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2020, Cuma 19:06 Son Güncelleme:
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Kağıthane TEM Otoyolu’nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki biri kadın iki kişinin üzerinden arkadan gelen araç geçti. İki kişi ezilerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik Mahmutbey yönünde durma noktasına geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DHA

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