TEM’de feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

Kağıthane TEM Otoyolu’nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki biri kadın iki kişinin üzerinden arkadan gelen araç geçti. İki kişi ezilerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik Mahmutbey yönünde durma noktasına geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DHA