TEM'de motosikletlinin “başına” gelmeyen kalmadı
TEM Gaziosmanpaşa mevkiinde giden motosikletlinin başına gelmeyen kalmadı. Seyir halinde olan bir araçtan atılan pet şişe kafasına isabet edince, genç motosikletli, önüne kıran araçlar nedeniyle 2 kez de kaza atlattı. Ölümden dönen genç olanlara tepki gösterirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.
Gaziosmanpaşa’daki evinden motosikletine binen Murat B., TEM'e dönerek Ankara istikametine seyretmeye başladı. Motosikletli genç, Gaziosmanpaşa mevkiinde normal bir hızda seyrettiği esnada sorumsuz bir sürücü araçtan pet şişe fırlattı.
Fırlattığı pet şişe seyir halindeki gencin başına çarptı. Kask sayesinde herhangi bir zarar almayan genç, motosiklet hakimiyetini sağladıktan sonra tepki göstererek yoluna devam etti. Ancak genç motosikletinin yaşadığı bununla sınırlı kalmadı.
ÖNCE PET ŞİŞE GELDİ SONRA 2 KEZ KAZA ATLATTI
Otoyoldaki seyrine devam eden genç, sürücülerden korunmak amacıyla emniyet şeridine girdi.
Buradan giden gencin önüne şeridinden gittiği esnada 2 araç kırdı. Mutlak bir kazadan iki kez kıl payı kurtulan genç, yaşadığı olaylar karşısında şaşkınlık yaşadı. Sürücülere tepki gösteren genç evine geri dönerken, yaşadıkları ise kask kamerasına yansıdı.
İHA