Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi'ndeki basın toplantısında yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde PKK terör örgütü ile mücadelede şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

İsrail'in son günlerde Gazze'ye yaptığı saldırıları hatırlatan Karamollaoğlu, İsrail'e "Terör devleti" tanımı yaparak, "Bombardımanlar sırasında Anadolu Ajansımızın Gazze'deki bürosu da bombalandı ve tahrip edildi. Bundan dolayı da Anadolu Ajansımıza ve mensuplarına 'geçmiş olsun' diyorum. İnşallah bu saldırılar Bundan sonra devam etmez." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından yaşanan tartışmalara değinerek, "İktidarın bu süreci aklıselim ile geçirmesi gerektiğine vurgu yapmak istiyorum. Bunu aynı zamanda muhalefet için de tekrarlamayı bir görev biliyorum. Sağduyu ve teenni ile bu seçim süreci tamamlanmalıdır." diye konuştu.

Seçim sürecinde yaşanabilecek olası provokasyonlara karşı uyarılarda bulunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her ne yaşanırsa yaşansın, asla gelecekten ümit kesmemeliyiz. Bu süreçte ülkemizi bekleyen en önemli tehlike, birtakım provokasyonlar ve kışkırtmalardır. Herkes bilmeli ki, ne yaşanırsa yaşansın demokrasilerde tek çözüm yolu sandıktır ve insanımızın tercihidir. Sokaktan medet umanlara bu süreçte asla taviz ve fırsat verilmemelidir."

"KARARIMIZI GENİŞ BİR İSTİŞAREDEN SONRA VERECEĞİZ"

Karamollaoğlu, yenilenecek İstanbul seçimlerinde Saadet Partisinin aday gösterip göstermeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Biz kararımızı geniş bir istişareden sonra vereceğiz. Normal olarak seçimler şu anda mevcut haliyle devam edecek. Dün biz Başkanlık Divanımızı topladık. Yüksek İstişare Kurulumuzu toplayıp onların da kararını alacağız. Genel İdare Kurulumuzdaki arkadaşlara istişarede bulunacağız. Kesin kararımızı bunun arkasından açıklayacağız."

YSK'nin kararının ardından ve gelecek süreçte CHP ile bir temas kurulması ihtimalinin sorulması üzerine ise Karamollaoğlu, "Bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile -kendisi bir telefon açtı- görüştüm. Böyle bir karar alınır alınmaz aramıştı, o kadar. Bu konuda başka bir görüşmemiz olmadı." dedi.

AA



