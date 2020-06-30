Temmuz ayında ücretsiz olacak PlayStation Plus oyunları açıklandı

Sony, PlayStaton Blog üzerinden yaptığı açıklamayla PlayStation Plus'ın 10. yılını kutlarken, oyunculara iki müjdeli haber verdi. Şirket temmuz ayında iki adet PS Plus oyununa ek olarak bir oyun daha vereceklerini ve tüm PS4 sahiplerine bir PS4 teması hediye edeceklerini belirtti.

Sony, NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Erica oyunlarını ücretsiz hale getirdi.

Bu üç oyundan herhangi birini ücretsiz olarak deneyimlemek isteyen PlayStation Plus üyeleri, oyunlara 7 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında erişebilecek.

Sony, PS Plus servisinin 10. yıldönümüyle ilgili olarak ise "PS Plus’ın 29 Haziran 2010’da duyurulmasının üzerinden tam 10 yıl geçti. PS Plus’ı bunca yıl desteklediğiniz için sizlere içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz." dedi.



