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Temsili cenaze töreniyle hayvanların katledilmesine tepki gösterdiler

Konya’da bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki göstermek için cenaze töreni düzenledi. Temsili ölü hayvan bedenleri, kefenlenerek, yan yana araziye gömüldü

03 Mart 2019, Pazar 20:27
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Temsili cenaze töreniyle hayvanların katledilmesine tepki gösterdiler

Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan ve bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki amacıyla temsili cenaze töreni düzenledi.

Toplumun hayvanlara karşı daha duyarlı olmasını isteyen grup, temsili olarak hayvan ölülerini kefenleyip, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde boş bir araziye gömdü. 

''ARTIK BU ÖLÜMLER SON BULSUN''

Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, "Bunlar bizim dilsiz dostlarımız. Maalesef insanlarımız bu hayvanlara zarar veriyor. Biri tekmeliyor, diğeri yakıp atıyor, biri üzerinden geçip öldürüyor, bazıları da açlıktan ölüyor.

Artık toplumun bu canlılara karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Bizde buna dikkat çekmek için çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybeden hayvanları kefenleyip, düzenlenen törenle defnediyoruz. Artık bu ölümler son bulsun" dedi.

DHA

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