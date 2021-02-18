Hem lezzetine hem de görseline bayılacağınız tencerede kek tarifi enfes bir tat. Sevdiklerinize hazırlamak için tencerede kek tarifi arıyor ya da tencerede kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tadını çok seveceğiniz tencerede kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

TENCEREDE KEK TARİFİ

Tencerede kek malzemeleri

1 yumurta

1.5 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yaklaşık 2 çay bardağı un

Yaklaşık 1.5 su bardağı su

6 fincan (süt fincanı)

Pudra şekeri

Tencerede kek yapılışı

Yumurta, şeker ve ılık sütü derin bir kaba koyun. Mikserin yüksek hızıyla 2 dakika kadar çırpın. Kakao, vanilya, kabartma tozu ve unu da ekleyip, malzemeler iyice karışıncaya kadar çırpmaya devam edin. Diğer yandan kahve fincanlarının içini iyice yağlayın. Hazırladığınız karışımı fincanların yarısına gelecek şekilde doldurun ve geniş bir tencereye yerleştirin. Ilık suyu tencerenin kenarından, fincanların yarısına kadar gelecek şekilde boşaltın. Orta ısılı ateşte, tenceredeki su kaynayıncaya kadar pişirin. Su kaynamaya başlayınca üzerine kağıt havlu veya yağlı kağıt örtüp tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 15 dakika daha pişirin. Pişen kekleri ocaktan alıp kapağını açmadan 15 dakika bekletin. Kapağını açıp fincanları dikkatlice tencereden çıkarın. Ilık hale gelmelerini bekleyip bıçak yardımıyla kenarlarını sıyırarak çıkarın ve servis tabağına ters çevirerek veya fincanın içinde üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapın.



