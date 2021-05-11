Emir Şendoğan, Amerika’nın prestijli üniversitelerinden biri olan Rice Üniversitesi’nde 200 bin dolarlık tenis bursu ile okuyacak. Spor ve akademik kariyeri birlikte sürdürmeyi planlayan Emir Şendoğan, “Ekonomi ve politika bilimi okumayı hedefliyorum. Ülkeme döndüğümde ise çocukların tenis sporunda ilerlemesi için elimden gelen tüm katkıyı sunmayı istiyorum” dedi.