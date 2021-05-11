Eğitim & Kariyer Tenis bursuyla Amerika'da okuyacak

Tenis bursuyla Amerika'da okuyacak

Eğitim & Kariyer

Tenis bursuyla Amerika'da okuyacak

Tarsus Amerikan Koleji’nde (TAC) spor bursu ile okuyan milli tenisçi Emir Şendoğan, Rice Üniversitesi’nin tüm dünyadan seçtiği üç tenisçi arasında yer aldı.

11 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Emir Şendoğan, Amerika’nın prestijli üniversitelerinden biri olan Rice Üniversitesi’nde 200 bin dolarlık tenis bursu ile okuyacak. Spor ve akademik kariyeri birlikte sürdürmeyi planlayan Emir Şendoğan, “Ekonomi ve politika bilimi okumayı hedefliyorum. Ülkeme döndüğümde ise çocukların tenis sporunda ilerlemesi için elimden gelen tüm katkıyı sunmayı istiyorum” dedi.

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