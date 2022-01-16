Tepki çığ gibi! Müşteri kuyruğu olan tantunici şimdi sinek avlıyor

Kadıköy’de çöpteki biberleri ve etleri toplatarak tekrar müşteriye servis ettiren tantunici, büyük tepki topladı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine tantuniciye 500 lira ceza kesildi, ilçe tarım müdürlüğü numune topladı. Dükkân hâlâ açık olsa da her gün önünde müşteri kuyruğu olan tantunici sinek avlamaya başladı.





"NİYE ÇÖPE ATALIM?"

İstanbul Kadıköy’de çöpteki yiyecekleri işçilerine toplatarak geri satan Ayla Tantuni’ye ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Önceki gün sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, müşterilere servis edilen ancak tabakta bırakılıp yenmeyen biberler, işletme sahibinin isteğiyle tekrar servis edilmek üzere çalışanlara çöpten toplatıldı. Görüntülerde iddiaya göre Ayla Tantuni’nin işletmecisi, “Müşteri tabağına elini bile sürmüyor, ısırmıyor, niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız” demesi dikkat çekti.

"HAFTALIK İZİNLERİNİZİ İPTAL EDİYORUM"

İşletmecinin görüntüde çalışanlarını azarlayarak izinlerini iptal ettiği ve “Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum” diyerek bağırdığı da görüldü. Videonun işletme sahibi tarafından diğer şubelere de gönderildiği de öne sürüldü.

NUMUNE TOPLANDI

Görüntülerin medyada yayılmasının ardından Kadıköy Belediyesi zabıta ekipleri işletmeye giderek tutanak tuttu. İşletmeye 500 lira da ceza kesildi. Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri incelemelerin ardından işletmeyle ilgili kararını verecek.

‘DERHAL KAPATILMALI’

Görüntülerden önce önünde müşteri kuyruğu oluşan tantunici olaydan sonra iş yapamaz hale geldi. Çalışanlar gün boyunca restoranda müşteri bekledi. Kadıköylüler ise işyerinin kapatılması gerektiğinde hemfikir. Kadıköy’de yaşayan Aylin Gülcek “Görüntüleri izledim. Bizim komşu işletmemiz. Çok şaşırdım. İnsanlar daha oradan Yemek yemez. Belediye bu tür yerleri kapatmalıdır” diye tepki gösterdi.

Ayla Tantuni’nin çalışanları ise “Olaydan sonra müşterimiz çok azaldı. Üzücü bir olay” dedi.

SADECE GÖSTERMEK İÇİNMİŞ

Görüntülerin çekildiği dükkânda çalışan tantuni ustası ise “Biz yıkayıp koymuyoruz geri. Biz zaten tabaklara 3 tane bırakıyoruz. Patronumuz demiş ki aslında ‘Fazladan bırakmayın ziyan oluyor.’ Bazı arkadaşlar 6-7 tane bırakıyorlar, onun için söylemiştir. Çöpten toplamak yok. Personele göstermek için çekmiş videoyu” diye konuştu.

KADIKÖY’DEKİ TANTUNİCİ KONUŞTU: “PERSONELİMİZİN YAPTIĞI VİDEO MONTAJDIR”

Yaşanan olay sonrası firma sahibi iddiaları reddederek işten çıkartılan çalışanların videoyu çektiğini belirterek, konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZİM ELİT YERLERDE ŞUBELERİMİZ VAR"

Olaya ilişkin iddiaları reddeden firma sahibi Rıza Şimşek, “Bizim çok sayıda şubemiz var. Günde binlerce tantuni satıyoruz. Tonlarca et tüketiyoruz. Yakın zamanda yüz kızartıcı suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin yaptığı video montajdır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz.

Bizim elit yerlerde şubelerimiz var. Biz ulusal anlamda tam not almış bir firmayız. Ayrıca sürekli denetimlerin yapıldığı bir firmayız. İşimizi gücümüzü bırakıp çöpten biber mi toplayacağız. Bunları benim çocuğum da yiyor. Böyle bir şey asla olamaz. Bu video tamamıyla gerçek dışıdır.

Bu video iftiradır bunlara itibar etmeyin. Bizim müşterilerimiz zaten bizi bilir. Bizim üretim esnasındaki tüm aşamalarımız video halinde var. Bizim vicdanımız çok rahat. Alnımız ak. Biz bu işe yıllarımızı verdik. Bu zamana kadar herhangi bir sağlık problemi yaşayan olmadı. Ben buna kalıbımı basarım” diye konuştu.

"BU VİDEO PERSONELLERİMİZE EĞİTİM AMAÇLI SÜREKLİ WHATSAPP GRUPLARIMIZDAN ATILAN VİDEOLARDIR."-

Şimşek, "Bu video personellerimize eğitim amaçlı sürekli Whatsapp gruplarımızdan atılan videolardır. Bunları yakın zamanda yüz kızartıcı bir suçtan dolayı işten ayrılan personelimizin düzenlediği bir şeydir diye düşünüyoruz. Zaten avukatımız, yöneticilerimiz burada. Yasal süreci başlattık. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Firmamız mekanlarımız sürekli denetleniyor. Tarım gıdadan geliyorlar, sürekli denetliyorlar. Böyle bir şeyin olması imkansız." diye konuştu.

Bütün şubelerinin mutfak dahil, kamerayla izlendiğini söyleyen Rıza Şimşek, "Kamera kayıtlarımız var. Yetkililer gelsin, kamera kayıtlarımızı incelesin. Bizim vicdanımız rahat. Müşterilerimize kesinlikle böyle bir şey yapamayız. Şu anda yurt dışı şube çalışmalarımız var. Uluslararası ve ulusal kriterlerde tam not almış bir firmayız. İzmir'in ve İstanbul'un en gözde yerlerinde mekanlarımız var. Binlerce tantuni satıyoruz. Müşterilerimiz bu kadar tantuniyi severken, bu kadar şubeleşme nasıl olabilir. " dedi.

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