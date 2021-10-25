Dünya Tepkiler çığ gibi büyüdü! Babasının tabutunun başında 'seksi poz'!

Tepkiler çığ gibi büyüdü! Babasının tabutunun başında 'seksi poz'!

Dünya

Tepkiler çığ gibi büyüdü! Babasının tabutunun başında 'seksi poz'!

Babasının cenazesine siyah bir mini elbise ve topuklu ayakkabıları ile katılan kadının tabutun başında verdiği cenaze ortamına yakışmayan seksi poza sosyal medyada tepki yağdı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 14:57 Son Güncelleme:
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Babasının tabutunun başında verdiği seksi pozu sosyal medyada paylaşan genç kadına "saygısız" yakıştırmaları ile birlikte birçok tepki gösterildi.

TABUT ÖNÜNDE SEKSİ POZ

Hayatını kaybeden babasının cenazesinde olduğu aktarılan kadın, vücuda oturan straplez ve siyah bir elbise ile topuklu ayakkabı giymişti.

Fotoğrafta kadının tabutun önünde durduğu ve tek bacağını kaldırarak poz verdiği görülüyor.

Genç kadının sosyal medya hesabından paylaştığı o poz.

Sosyal medyada influencer olduğu ifade edilen ancak kimliği açıklanmayan kadının takipçileri, rahatsız edici fotoğrafı kaldırmaları için yalvardı.

Daha sonra Reddit'te paylaşılan ve burada sosyal medya kullanıcılarının sert tepkilerine yol açan fotoğrafa eleştiri yağdı.

Bir sosyal medya kullancısı "Vay canına, bu inanılmaz derecede saygısızca değil mi?" diye yazarken, bir diğeri de, “Ah, bu korkunç...” ifadelerini kullandı.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da "Bu çok üzücü ve umarım biri bu saygısızlığı için ona bağırmıştır" diye yazdı.

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