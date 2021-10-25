Yemek Tepside patatesli kumpir nasıl yapılır? Tepside patatesli kumpir tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Tepside patatesli kumpir nasıl yapılır? Tepside patatesli kumpir tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Tepside patatesli kumpir nasıl yapılır? Tepside patatesli kumpir tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Tadına doyum olmayan kumpiri evde yapmak çok daha kolay. Tepside patatesli kumpir tarifi, hem misafirlerinize ikram edebileceğiniz hem de evde lezzetle yiyebileceğiniz bir tarif. Peki, tepside patatesli kumpir nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tepside patatesli kumpir tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

25 Ekim 2021, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Tadına doyum olmayan ve herkesin beğeneceği tepside patatesli kumpir tarifi, evde hızlı hazırlayabileceğiniz bir tarif. Peki, tepside patatesli kumpir nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tepside patatesli kumpir tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TEPSİDE PATATESLİ KUMPİR TARİFİ

Tepside patatesli kumpir malzemeler

  • 6-7 adet orta boy patates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı konserve mısır
  • 1. 5 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 1. 5 su bardağı haşlanmış havuç
  • 1. 5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 5 adet uzun sosis
  • Yeşil ve siyah zeytin
  • 1 çay bardağı kornişon turşu (halka halka doğranmış)
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • Tuz

TEPSİDE PATATESLİ KUMPİR YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp ezin. İçine tereyağı, tuz ve 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın. Püreyi yapışmaması için yağlanmış ya da su ile ıslatılmış borcama elinizle bastırarak her tarafa eşit gelecek şekilde yayın. Ayrı bir tavada bir tatlı kaşığı salça ile halka halka doğranmış sosisleri soteleyin ve patatesin üzerine yayın. Onun üzerine halka halka doğranmış zeytinleri, kornişon turşu, mısır, havuç ve bezelye karışımını dökün. En üstüne kalan kaşar peynirini serpiştirip 200 derece fırında kaşarlar eriyene kadar pişirin. Ketçap ve mayonez eşliğinde servis edin.

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