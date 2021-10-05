Doğu Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tepsili iç köfte tarifi, birçok kişinin damak zevkine uyan enfes bir tarif. Peki, tepsili iç köfte nasıl yapılır? Tepsili iç köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

TEPSİLİ İÇ KÖFTE TARİFİ

Tepsili iç köfte malzemeler

1,5 su bardağı köftelik ince bulgur

½ su bardağı irmik

2 adet küçük boy patates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

İç harcı için:

500 gram kıyma (orta yağlı)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 su bardağı Antep fıstığı içi

TEPSİDE İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI

Patatesleri iyice yumuşayana kadar haşlayın. Bulgurla irmiği derin bir kaseye alın ve üzerlerini biraz geçecek kadar sıcak su koyup kasenin üzerini kapatın. Bu arada tereyağını bir tavaya alın üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin. Soğanlar hafif yumuşayınca kıymayı ekleyin, kıyma iyice kavrulana kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. Kıyma kavrulunca, harcın içine fıstık ve baharatları ekleyip 2 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. İyice yumuşayana kadar haşladığınız patatesler, bulgurlu karışıma eklemek için soyun. Demlenen irmik ve bulguru havalandırın ve hafif soğutun. Tereyağı dışındaki diğer malzemeleri de üzerine ekleyip en az 10 dakika boyunca yoğurun. Fırınınızı 200 derecede ısıtın. Pişirme kabınızı hafif yağlayın. Bulgurlu karışını 2 eşit parçaya bölün. İster 2 parça streç film arasında açarak 2 adet eşit hamur elde edin; isterseniz de elinizle incelterek, parça parça tepsiye yerleştirin. İlk katı koyduktan sonra kıymalı harcın tamamını yayın ve 2. kat bulgurlu hamuru da üzerine serin. Eritilmiş tereyağı da üzerine gezdirip tepsiyi fırına verin. Üzeri kıtırlaşana kadar 30 dakika kadar pişirin.



