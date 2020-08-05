Eğitim & Kariyer Tercih döneminde Posta.com.tr yanında

Tercih döneminde Posta.com.tr yanında

Eğitim & Kariyer

Tercih döneminde Posta.com.tr yanında

Bu akşam @posta.com.tr Instagram canlı yayında Sadık Gültekin ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, akşam Instagram'da buluşalım!

05 Ağustos 2020, Çarşamba 09:16 Son Güncelleme:
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Üniversiteye yerleşenlerin neredeyse üçte biri, doğru tercihte bulunmadığı duygusuyla yerleştikleri bölümden memnun kalmıyor. Sen de bunu yaşamamak için nasıl bir yol izlemelisin? Nelere dikkat etmelisin? Sadık Gültekin ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, bu akşam saat 17.00'de, üniversite ve bölümü doğru tercih etmenin önemini konuşacaklar. Bizi takip etmeyi unutma, akşam Instagram'da buluşalım!

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