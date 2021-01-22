Turpgiller familyasına ait olan tere, yeşil yaprakları olan bir bitkidir. Genel olarak Asya ülkelerinde yetişen tere, ülkemizin sıcak olduğu bölgelerinde de bolca yetiştirilmektedir.

Terenin faydaları ve zararları nelerdir?

Terenin faydaları olduğu kadar bazı durumlarda yan etkileri yani zararları da olabilmekte ve insanlar terenin faydaları ile zararları arasında bilgi almak istemektedir. Terenin insan vücudu için sağlamış olduğu başlıca faydaları şu şekilde sıralanıyor:

Kemiklerin gelişimini sağlar: İçerisinde kalsiyumu barındırması nedeni ile kemik gelişimini sağladığı bilinen tere, çeşitli kemik hastalıkların tedavisi içinde oldukça yardımcı besin kaynağıdır. Osteoporoz önleyici özelliğine sahiptir ve kemik yoğunluğunun korunmasını sağlamaktadır.

Soğuk algınlığına iyi gelir: Doğal bir C vitamini kaynağı olan tere, insan bünyesini soğuk algınlığına karşı önlemeye yardımcı olur. C vitaminini barındıran gıdalar, soğuk algınlığına yakalanma oranını oldukça düşürmekte ve terede bu gıdalar arasında yer almaktadır.

Diyabet hastalığına iyi gelir: Alfa lipolik asit içermekte olan tere, gün geçtikçe sayıları artan diyabet hastalarının tedavisi için sıkça tavsiye edilmektedir. Alfa lipolik asidin glikoz seviyelerini düşürmesi sayesinde tedavi amaçlı tüketilebilmektedir.

Göz sağlığını korur: A vitamini göz sağlığını korumada oldukça etkilidir. Doğada bulunan çoğu yeşil sebze gibi tere içerisinde de bolca A vitamini mevcut olmaktadır. A vitamin kaynağı deposu olması sayesinde tere özellikle göz sağlığının korunmasında büyük yardımcı olur. Aynı zamanda gece görüş iyileştirme etkisine sahip olan tere, göz bozukluklarının giderilmesinde de katkısı bulunmaktadır.

Kronik hastalığı azaltmada yardımcıdır: Migren, astım ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıklarının azalmasına yardımcı olan tere, antioksidan bakımından zengin olması sayesinde bu tür hastalıkların tedavi edilmesi için sorunsuz tüketilebilmektedir.

Zayıflamaya yardımcıdır: Tere tohumu sabah aç karna tüketilmesi sonucunda metabolizmanın daha hızlı çalışması görülür ev zayıflamaya yardımcı etkisi bulunmaktadır.

Terenin çeşitli faydaları olduğu kadar, bazı yan etkileri yani zararları da olabilmektedir. Terenin bilinen zararları ise şu şekilde sıralanıyor:

Aşırı tere tüketimi sayesinde gaz oluşumu yapabilmekte ve kimi zaman şiddetli gaz sancıları ortaya çıkabilmektedir.

Gereğinden fazla tere tüketimi tiroit bezinin büyümesine yol açabilmekte bu nedenle ülser ile hipertiroidi hastalarının kullanmaması tavsiye edilmemektedir.

Çok fazla tere tüketimi, bağırsakların tahriş edilmesine yol açabilmekte ve midede hasar oluşmasına yol açabilmektedir.

Tansiyon düşürme etkisine sahip olmakta ve buna göre hipotansiyon hastalarının tere tüketiminde dikkatli olması gerekmektedir.

Diyabet hastalarının ilaç kullanması sebebi ile tere tüketmeden önce mutlaka doktoruna başvurmaları gerekir.

Hamile olan kişiler kesinlikle tere tüketmemelidir.

Ne işe yarar?

Kimi zaman sadece tek başına tüketilebilen tere, kimi zaman ise salatalar ile birlikte afiyetle tüketilebilmektedir. Pek çok farklı hastalığa veya soruna iyi gelen tere öncelikle zayıflamaya yardımcıdır. Öte yandan bazı kronik hastalıklara yararlı bir bitkidir. Kemiklerin güçlenmesini ve bazı kemik hastalıklarının azalması konusunda oldukça yararlı olan tere, vücuttaki kanın temizlenmesi içinde yararlıdır. Saç dökülmesini önlemeye yarayan tere, aşırı saç kepeklenmesinin önlenmesine de büyük yardımcıdır.

Tere nasıl tüketilmeli?

Bazı kişiler tarafından tek başına tüketilebilen tere, kimi zaman ızgarada pişirilen etlerin yanında tüketilebilmektedir. Ancak tere genel olarak salata ile birlikte tüketilmektedir. Bazı çorbalara pişirmeden çiğ olarak eklenerek tüketilebilen tere, tıbbi açıdan tere otunun kaynatılması sonucunda suyunun içilerek de tüketilmesi mümkün olmaktadır. Tere otu tohumunu balla birlikte karıştırabilir ve ılık su ekleyerek tüketebilirsiniz. Aynı zamanda yoğurt ve harnup pekmezi ile karıştırılarak da tüketim yapılabilmektedir.





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