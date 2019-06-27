Terhis olan askerleri taşıyan taksi kamyona çarptı: 6 yaralı Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan askerlerin bulunduğu taksinin bir kamyona çarpması sonucu 5'i asker, 1'i de şoför olmak üzere 6 kişi yaralandı.