Farklı ve lezzetli tarif arayanlar için tavuk teriyaki tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, tavuk teriyaki nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavuk teriyaki tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAVUK TERİYAKİ TARİFİ

Tavuk teriyaki malzemeler

1 adet baget ekmek

100 gram dana bonfile

1 adet kuru soğan

1 tutam yeşillik

1 tatlı kaşığı dijon hardal

1 tatlı kaşığı balsamik sirke

1 tatlı kaşığı teriyaki sos

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

1 tatlı kaşığı margarin

TAVUK TERİYAKİ YAPILIŞI

Piyazlık doğranmış soğanı taze çekilmiş karabiber ile karıştırın. Kızgın yağa soğanları ekleyin ve karıştırarak rengi kahverengileşene kadar pişirin. Balsamik sirkesini ekleyip 2-3 dakika daha çevirdikten sonra bir kenara alın. Karamelize soğan tatlı, yumuşak ve rengi altın renginden kahverengiye dönük olmalıdır. Başka bir tavada yağı kızdırın ve tuzlayıp biberlediğiniz bonfilenizi pişirin. Ateşten indirmeye yakın, teriyaki sosunu ilave edin. Tabağa alıp üzerini folyoyla kapayarak 5-6 dakika dinlendirin. Baget ekmeğini ikiye bölün ve bastırarak iyice açın. Ekmeklerin içlerini fırın ızgarasında kızartın. Eti pişirdiğiniz tavaya ekmeği açarak sosunu içine çektirin. Bonfileyi ince ince kesin. Bir ekmeğin içine dijon hardalı sürün. Etleri içine doldurun. Yeşilliği ve karamelize soğanı ilave edin.



