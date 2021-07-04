Terlememek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Terlememek için yapılması gereken durumlar aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Sigara ve alkol azaltılmalıdır. Bunlar; terlemeye neden olarak terin kötü kokmasına sebebiyet verir.

- Soda veya mineral içerikli su tüketilmemelidir.

- Deodorant ya da parfüm sıkmadan önce bedenin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Bu sayede kötü koku iyi kokuyla karışmaz.

- Kola, kahve gibi kafein içerikli içecekler az tüketilmelidir. Kafein ve başka etken maddeler çok fazla terlemeye neden olur.

- Kilo kontrolü sağlanmalıdır.

- Soğuk su içmek, vücut ısısını dengeleyerek, aşırı terlemeyi önler. Mümkün olduğu kadar soğuk su içmek terlememeye yardımcı olacaktır.

- Çinko içerikli gıdalar tüketilmelidir.

- Kuru üzüm yemek, vücudun ısısını dengeleyecektir. Bolca tüketmek yararlı olacaktır.

- Stresli aktivitelerden uzak durmak gerekir.

- Sık sık duş almak, terlemeyi önleyecektir. Sıcak yaz günlerinde, günde bir defa duş almak ter kokusunun oluşmasını önler.

- Sentetik kumaşlı kıyafetler giyilmemelidir. Sentetik kumaşlar terlemeye ve kötü ter kokusuna neden olur. Doğal ipliklerden yapılan kumaşların tercih edilmesi, kişiyi rahat ettirir.

- Hazır yapılan yiyecekler azaltılmalıdır. Baharatsız ve doğal yiyeceklere yönelmek önemlidir.

- Vücut, haftada üç defa antiseptik şampuan ile yıkanmalıdır. Bu sayede kötü kokuların oluşmasına neden olacak her şeyin önüne geçilebilir.

Doğal Yöntemlerle Ter Önlenebilir mi?

Doğal metotlarla ter önlemek mümkündür. Bunun için pek çok yol vardır. Bunlardan bazıları ise;

- Elma sirkesi, fazla terlemeyi kontrol altına almaya yardımcı olacak içeriğe sahiptir. Bunun yanı sıra elma sirkesi, vücudun pH düzeyini dengeleyip cildin rahatlamasını sağlar. Uyumadan önce koltuk altına pamuk ile elma sirkesi uygulamak, terlemeyi önleyecektir. Bir gece boyunca bekletilerek, ertesi sabah su ile yıkanmalıdır. Bu işlem, bir hafta boyunca her gece devam edilmelidir.

- Limon; terlemeyi kontrol etmeye destek olan bir başka metottur. Sitrik asit, bakterileri ortadan kaldırır. Bu şekilde kokuyu önlemeye de destek olur. Limon suyu, 1 çay kaşığı kabartma tozuyla kase içerisinde karıştırılır. Bu karışım koltuk altlarına pamuk kullanılarak, iyice uygulanır. Yaklaşık olarak 20 dakika kadar bekletilir ve daha sonra su ile yıkanır. Bu metot düzenli şekilde uygulanır.

- Siyah çay içerisinde yer alan tannik asit, terlemeyi önleyen özelliğe sahiptir. Bunun dışında gözeneklerin rahatlamasına yardımcı olur. Siyah çay poşeti, 3 bardak sıcak suya konulmalıdır. Yaklaşık 15 dakika beklenmelidir. Siyah çay, pamukla koltuk altlarına uygulanmalıdır. Bir başka metot ise, koltuk altlarına ıslak çay poşetleri yerleştirilmeli ve birkaç dakika tutulmalıdır.

- Kabartma tozu, herkesin evinde bulunan ve terleme sorununu gidermede oldukça etkili bir bileşendir Kabartma tozu, vücuda sürüldüğü zaman vücuttaki nemi emme özelliği bulunur. Kabartma tozunun nem emme özelliği sayesinde aşırı terleme problemi engellenmiş olur. Kabartma tozunun kötü kokuları gideren özelliği de bulunur. 1 çay kaşığı kabartma tozu, yarım bardak çay bardağı suyla karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım, terleme yerlerine pamuk yardımıyla sürülmeli ve yaklaşık 20 dakika boyunca bekletilmelidir. Bunun yanı sıra ılık su ile durulanmalıdır. Bu işlem haftada 3 defa uygulanmalıdır.

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