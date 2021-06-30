Türkiye Termometreler 41 dereceyi gösterdi! Parklar doldu

Termometreler 41 dereceyi gösterdi! Parklar doldu

Türkiye

Termometreler 41 dereceyi gösterdi! Parklar doldu

Adana'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği kentte parklar ve ağaçlık alanlar doldu taştı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 16:06 Son Güncelleme:
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Basra alçak basınç dalgasından etkilenen kentlerden biri olan Adana’da haziranın son günü sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 38 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 41 dereceyi gösterdi.

Park ve yeşil alanlara akın eden Adanalılar, sıcağın da etkisiyle ağaçların altında oturarak ve çeşme altında başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Arkadaşıyla merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’na gelerek vakit geçirdiklerini söyleyen Sergen Kırkız (20), sıcak havalardan dolayı Adana’da yaşamanın imkansızlaştığını belirtti. Serinlemek için günde 5 kez duş aldığını dile getiren Kırkız, “Yetmiyor, kafamı soğuk suyun altında tutuyorum. Umarım ağustostan sonra bu sıcaklardan kurtuluruz” dedi.

Sıcak havaya rağmen sıkıntıdan arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı tercih ettiğini belirten Asya Köksal (15) ise güneş kremi, gözlük ile güneşten korunmaya çalıştığını söyledi. Siyah giydiği için sıcaktan daha fazla etkilendiğini anlatan Köksal, “Sıcaklara alıştık. Bahtımız böyle burada doğduk yaşayacağız. Şahsen güneşten korunmak pek de mümkün değil. Ne yaparlarsa yapsınlar fark etmiyor” diye konuştu.

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA (DHA) 

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