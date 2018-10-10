Terör hedeflerine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve barınak imha edildi

10 Ekim 2018, Çarşamba 14:56
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Zap ve Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve barınağın imha edildiği kaydedildi.

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