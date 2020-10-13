Terör örgütüne ağır darbe

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Işıklarımız yanmaya devam ederken... Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.







