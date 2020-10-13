Türkiye Terör örgütüne ağır darbe

Terör örgütüne ağır darbe

Türkiye

Terör örgütüne ağır darbe

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; 6 terörist etkisiz hale getirildi.

13 Ekim 2020, Salı 23:20 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

Işıklarımız yanmaya devam ederken... Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.


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