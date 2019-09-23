Terör örgütüne darbe! Sayıları 12'ye yükseldi
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Öte yandan Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
AVAŞİN'DE DE 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
AA