Terör örgütüne darbe! Sayıları 12'ye yükseldi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Öte yandan Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

23 Eylül 2019, Pazartesi 08:13 Son Güncelleme:
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Terör örgütüne darbe! Sayıları 12'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

AVAŞİN'DE DE 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

AA

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