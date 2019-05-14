Terörist Akide Öztekin etkisiz hale getirildi

Siirt’te 30 Nisan’da etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde "mavi" kategoride yer alan Akide Öztekin olduğu belirlendi

14 Mayıs 2019, Salı 18:48 Son Güncelleme:
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Terörist Akide Öztekin etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 Nisan 2019’da Siirt’in Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

1 MİLYON 500 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride aranan sözde "garzan eyaleti" doğu cephe sorumlusu "Helin Gabar" kod adlı Akide Öztekin olduğunun tespit edildiği bildirildi.

AA

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