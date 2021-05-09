Magazin Teşkilat dizisi 10.bölümde neler yaşanacak?

Teşkilat dizisi 10.bölümde neler yaşanacak?

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Teşkilat dizisi 10.bölümde neler yaşanacak?

TRT 1 ekranlarının iddialı yapımların Teşkilat bu akşam saat 20.30’da 10. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Teşkilat 10.bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

09 Mayıs 2021, Pazar 17:52 Son Güncelleme:
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 TRT’de her pazar akşamı ekrana gelen Teşkilat dizisi heyecan verici senaryosuyla büyük ilgi çekiyor. Reyting rekortmeni Teşkilat dizisi bu akşam 20.30’da dizi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Teşkilat 10.bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 10.BÖLÜMDE HEYECAN FIRTINASI ESECEK

Ekibin Türkiye’ye dönüşünün ardından Suriye’de bulunan Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrası Ankara harekete geçer. Suriye’deki Türk askerlerinin ve hava sahasının korunması için son teknoloji ürünü KORAL sistemlerinin bölgeye sevk edilmesine karar verilir.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE FADİ’NİN ZOR ANLARI

Soluk kesen bir maceranın ardından Türkiye’ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile ilgili kritik bilgileri anlatır. Ekip Fadi’nin para işlerini yürüten muhasebecisiyle ilgili istihbaratı değerlendirmeye karar verir. Muhasebecinin Suriye’ye geleceği bilgisi üzerine, Mete Bey Fadi’ye ulaşmak için ekibi Suriye’ye gönderir.

TEŞKİLAT EKİBİ SURİYE’DE

Ceren, Şef’ten aldığı talimatla KORAL’ın kurulumuna ait kritik bilgileri elde etmek için harekete geçer. Ekip, KORAL sistemlerini taşıyan kargo uçağıyla birlikte Suriye’ye ulaşır ve havalimanında kurdukları düzenekle Fadi’nin muhasebecisini dinlemeye başlar. Dinledikleri konuşmalardan Fadi’nin Suriye’ye geleceğini öğrenirler. Muhasebecinin bir zaafını tespit eden ekip, Fadi’yi ortadan kaldırmak üzere zekice bir oyun kurar.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE ZORLU BİR TERCİH

Fadi’nin Suriye’ye geliş amacının da KORAL sistemlerini etkisiz hale getirmek olduğu ortaya çıkar. Türk üssüne yapılacak yeni bir saldırının istihbaratı ekibi zorlu bir tercih yapmak zorunda bırakacaktır...

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