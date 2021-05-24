Teşkilat dizisinde söz büyük; hikayenin sonuna geldik o zaman!

Teşkilat dizisinde önemli gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor. İzleyiciler Türkiye’nin yurt dışında yaptığı operasyonlarla ilgili bazı ipuçlarını bulabildiğine inandığı Teşkilat dizisi, bu nedenle de yüksek ilgi görmeyi sürdürüyor.

Dizinin şimdiye kadar 12 bölümü yayınlandı. Her yeni bölümünde düşmanlara karşı kahramanların nasıl savaştıklarına yönelik güçlü sahneler bulunuyor. İzleyiciler de ekran başında kahramanlık hikayeleri duymaktan memnun olduğu için de reytingler daima yüksek gelmeye devam ediyor.

Teşkilat dizisinin 13. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. 30 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde Zayed Fadi karakteri iddialı sözler söylerken, Mete karakterini canlandıran Mesut Akusta’nın şu sözü dikkat çekiyor: “Türk demek bütün dünyaya kafa tutmak demek. Yeter ki davasında haklı olsun.”

Dizinin 13. bölümünde ise “Hikayenin sonuna geldik o zaman, karanlık başlıyor, hazır olun” sözleri de yeni bölümün aksiyonu bol ve düşmanlarla yoğun savaş içerdiğini anlatıyor.



