Magazin Teşkilat dizisinden unutulmayacak büyük ders!

Teşkilat dizisinden unutulmayacak büyük ders!

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Teşkilat dizisinden unutulmayacak büyük ders!

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Pazar akşamları buluşmakta olan Teşkilat dizisinin 7. yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Her hafta büyük bir heyecan dalgası içinde ilerleyen Teşkilat dizisinin reytingleri de çok iyi geliyor. Dizinin aksiyon dolu sahneleri izleyicilerin ilgisini yükseltirken, 7. bölümde ekip hani suikast planına karşı alarma geçecek.

15 Nisan 2021, Perşembe 12:56 Son Güncelleme:
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TRT 1’in Pazar akşamlarına damga vuran ve soluk soluğa izlenen yeni dizisi “Teşkilat ”, 18 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de yedinci bölümüyle ekranlara gelecek. Reytinglerin zirvesinden inmeyen “Teşkilat”ın yeni bölümünde, ekip, kendilerini ele geçirdiğini düşünen zafer sarhoşu Fadi’ye büyük bir oyun oynuyor! Ekip, Fadi’ye unutamayacağı bir ders verecek.

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler. Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA’ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi’nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır!

FADİ, ŞİRKET’TEN SON BİR ŞANS İSTİYOR

Fadi’nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki’yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi’nin başarısızlığı Şirket’te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket’in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

CEREN, SERDAR’I ÖLDÜRMEK İÇİN EMİR ALIYOR

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef’ten Serdar’ı öldürmesi için talimat alır. Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır. Ankara’da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.


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