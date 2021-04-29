Geçtiğimiz hafta nefes kesen 8.bölümüyle ekrana gelen Teşkilat dizisinin son bölümünde; Drone saldırısıyla vurulan Mete Başkan hastaneye kaldırıldı Mete acil ameliyata alınırken, tüm çabasına rağmen suikaste engel olamayan Serdar olayın şokuyla sarsıldı. Ekip, Fadi tarafından kurulan pusudan kurtulmayı başarsa da Mete Başkan’a yapılan saldırının haberiyle neye uğradığını şaşırtmıştı. Teşkilat’ın heyecan kesen 8.bölümünün ardından dizinin fenomenleri Teşkilat’ın 9.bölümünde neler olacağını merak ediyor. 2 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek Teşkilat dizisinin 9. Bölümü büyük heyecan 20.30’da başlayacak.

TEŞKİLAT 9.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Reyting listesinde yayınlandığı her hafta güzel başarılar elde eden “Teşkilat”ın yeni bölümünde; Fadi, Serdar ve Zehra’nın peşine düşüyor…

TEŞKİLAT'TA YUNANİSTAN’A MECBURİ İNİŞ

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan’a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım’ın Yunanistan’a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren’i takip ederken fotoğrafları çekilir.

FADİ YEĞENİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR

Serdar ve Zehra, Kasım’la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım’ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım’ın Türkiye’ye götürülmesini engellemek için Yunanistan’daki dostu Stefanos’tan yardım ister.

FOTOĞRAF ÇEKİLEN KİŞİ YAKALANIYOR

Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren’in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren’e yeni görevini ileterek Serdar’ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister.

TEŞKİLAT 9.BÖLÜMDE ZORLU KAÇIŞ PLANI

Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi’nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler. Stefanos’un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan’dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur. Heyecan dolu senaryonun yaşanacağı Teşkilat 9. Bölüm 2 Mayıs Pazar akşamı saat 20.30’da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.