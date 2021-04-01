Magazin 'Teşkilat'ta yeni bölüm: Serdar, Ceren'e evlenme teklif ediyor

'Teşkilat'ta yeni bölüm: Serdar, Ceren'e evlenme teklif ediyor

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'Teşkilat'ta yeni bölüm: Serdar, Ceren'e evlenme teklif ediyor

İzleyicinin büyük beğenisini kazanan TRT 1 dizisi 'Teşkilat', 4 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de beşinci bölümüyle ekranlara gelecek.

01 Nisan 2021, Perşembe 11:11 Son Güncelleme:
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'Teşkilat' dizisinin yeni bölümünde; kahramanlarımız, Türkiye düşmanı Fadi’nin planlarının karşısında yine ölümcül bir mücadele veriyorlar.

DİPLOMATİK BİR KRİZİN KISKACINDA ÖLÜM KALIM SAVAŞI!

Patlayıcı yüklü minibüse hapsedilmiş Serdar’ın fazla zamanı yoktur. Uluslararası kamuoyunda Türkiye’yi zor duruma düşürecek bombalı saldırı gerçekleşmek üzeredir. Zehra, Pınar ve Hakkı ise Alman polisinin ablukası altında, bomba yüklü aracın uzaklaşmasını izlemek zorunda kalırlar! Mete Bey karargahta olasılıkları değerlendirirken; saniyelerle yarışan ekip, Hulki’nin tehlikeli manevrası ile hem zaman kazanır hem de krizi önleyebilir!

HULKİ, FADİ’YE ESİR DÜŞÜYOR

Neo-Naziler ise planlarına sadık kalarak, Türkiye aleyhinde yayın yapan derginin önündeki protesto alanına gelirler. Esir tuttukları Serdar’ı da protestocuların arasında göstererek, herkesi havaya uçurma planları neredeyse tamamen gerçekleşir! Ancak, ekip üyeleri birbirinden ayrı düşse de olağanüstü bir mücadele vermeye devam ederler. Verilen mücadelede bir de kayıp verirler: Hulki Rainer’e, dolayısıyla da Fadi’ye esir düşer. O Almanya’da babası da yoğun bakımda hayat mücadelesi vermektedir.

VE SIRLARLA DOLU İLİŞKİDE SÜRPRİZ TEKLİF!

Ceren deşifre olduğundan şüphelenmektedir. Operasyonlardaki başarısızlığından dolayı Fadi’nin güvenini kaybetmiştir. Yolun sonuna geldiğini düşündüğü anda Serdar’ın kendisine evlenme teklif etmesiyle tüm dengeler değişir.

‘Teşkilat’ dizisi, her pazar saat 20.00’de TRT 1’de.

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